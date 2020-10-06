РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 окт. В подмосковных Люберцах во вторник на стадионе спортшколы «Звезда» открыли после для мини-футбола, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Сегодня (во вторник - ред.) у нас после ремонта открылась новая мини-футбольная площадка. Это поле с искусственным покрытием, а это значит, что будет чистота в раздевалках, чистая форма, если футболист упал, то ноги не поцарапает. Спасибо за поддержку главе горокруга Владимиру Ружицкому, членам Общественной палаты Петру Ульянову и Елене Канчели, депутатам Мособлдумы Дмитрию Дениско и Игорю Коханому», - сказал директор футбольной спортивной школы «Звезда» Валерий Товкач.

Он добавил, что площадь поля составляет 38 на 18 метров. Тренироваться на нем можно круглый год.

Футбольная школа «Звезда» существует более 15 лет. В школе занимаются свыше 1 тысячи детей, из них 530 - на бюджетной основе.