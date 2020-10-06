РИАМО - 6 окт. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании общественно-государственной организации «Фонд защиты детей».

Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Общероссийская общественно-государственная организация «Фонд защиты детей» создана в целях сплочения усилий государства и институтов гражданского общества по защите прав детей, созданию условий, способствующих их всестороннему развитию и воспитанию», — говорится в документе.

Учредителем фонда от имени России является Минпросвещения.​