РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 окт. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска разыскивают свидетелей падения женщины в автобусе маршрута №27, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

«ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск устанавливает очевидцев дорожно-транспортного происшествия. 5 октября в районе 18:05 на улице Народная, напротив дома 1/19, произошло падение пассажира (женщины) в автобусе «Луидор», двигавшегося по маршруту №27. Автобус продолжил движение по маршруту. Пассажирка обратилась за медицинской помощью», - говорится в сообщении.

Для установления обстоятельств произошедшего сотрудники ГИБДД округа просят связаться очевидцев с отделом розыска ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск по телефону: 8(496) 757-16-16, либо позвонить в дежурную часть по телефонам: 8(496) 768-16-15, 8(496) 754-66-38.