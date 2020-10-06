РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 окт. Юные спортсмены из подмосковных Люберец заняли ряд призовых мест на первенстве по лыжероллерам, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Первенство проходило в Раменском. Юные воспитанники люберецкой спортивной школы олимпийского резерва стали призерами открытого первенства городского округа Раменское по лыжероллерам.

«В гонке классическим стилем люберчанин Артем Барков занял второе место на дистанции 2,5 километра. В гонке свободным стилем Артем Барков и Дарья Ветошкина также завоевали серебро. Поздравляем спортсменов и тренеров! Желаем дальнейших спортивных достижений!» - говорится в сообщении.

Всего в соревнованиях приняли участие порядка 300 спортсменов.