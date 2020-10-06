РИАМО - 6 окт. Сотрудники столичной системы-112 Москвы приняли 236 653 экстренных вызова от жителей Москвы в сентябре текущего года, из них 1808 звонков касались вопросов, связанных с коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности столицы.

«Чаще всего в сентябре граждане обращались по единому номеру 112 для вызова полиции. Было принято 52 473 звонка, в аварийные службы комплекса городского хозяйства москвичи обращались 58 560 раз», – уточняется в сообщении.

Сотрудники скорой помощи выезжали на 51 872 вызова. Пожарные и спасатели выезжали к жителям столицы 5096 раз, а сотрудники аварийной газовой службы помогли москвичам в 1250 случаях.

Более 42 тысяч звонков сделали москвичи, желая получить консультацию.

В общей сложности в течение сентября реагирование экстренных оперативных и аварийных служб города потребовалось 124 186 раз, из них комплексного реагирования – 57 439 раз.