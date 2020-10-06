РИАМО - 6 окт. Две подмосковные компании получат субсидии Мининвеста на частичную компенсацию затрат при создании центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ), говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В Пушкинском городском округе откроется центр дополнительного образования детей и взрослых «Умный город», в Одинцовском городском округе откроется «Инжинириум МГТУ им. Н.Э. Баумана».

«С учетом двух новых центров в рамках ежегодной программы финансирования деятельности ЦМИТ в Подмосковье будет создано уже 20 площадок. В этом году, учитывая трудности, с которыми столкнулись организации дополнительного образования, Мининвест принял решение направить часть средств программы на поддержку действующих ЦМИТов», – сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что общий объем финансирования центров в этом году составил 28 миллионов рублей. в 2021 году планируется сохранить программу в полном объеме.

Мининвест одобрил выделение средств двум центрам на дооснащение оборудованием, еще девять площадок получат субсидии на обеспечение деятельности в период сложной эпидемиологической обстановки.