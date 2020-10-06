РИАМО - 6 окт. Средняя температура сентября 2020 года стала самой высокой в России за 130 лет регулярных метеорологических наблюдений, сообщается на сайте «Метеовести».

Температура воздуха превысила многолетнюю климатическую норму в большинстве регионов России, Московский регион не стал исключением.

«Температура сентября 2020 года отражает общий тренд на глобальное потепление, которое наблюдают ученые», – говорится в сообщении.

При этом делать вывод о том, что сентябрь 2021 года будет еще теплее, не следует.​