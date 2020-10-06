РИАМО - 6 окт. Средняя температура сентября 2020 года стала самой высокой в России за 130 лет регулярных метеорологических наблюдений, сообщается на сайте «Метеовести».
Температура воздуха превысила многолетнюю климатическую норму в большинстве регионов России, Московский регион не стал исключением.
«Температура сентября 2020 года отражает общий тренд на глобальное потепление, которое наблюдают ученые», – говорится в сообщении.
При этом делать вывод о том, что сентябрь 2021 года будет еще теплее, не следует.
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