РИАМО - 6 окт. Швейцарская компания Kermi, которая занимается выпуском радиаторов, расширяет производственные мощности в Московской области и монтирует вторую производственную линию на заводе компании на территории индустриального парка «Ступино-1», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Компания начала работать в регионе в конце 2019 года.

«Производственные мощности Kermi впечатляют: на заводе компании в Ступине выпускается более 500 тысяч радиаторов в год. Компания продолжает развиваться, уже сейчас занято 130 сотрудников. Kermi – это пример успешного сотрудничества Подмосковья с иностранной компанией», – сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Завершить работы на новой линии планируется к концу текущего года, а ввести линию в эксплуатацию – к первому кварталу 2021 года.

В регионе на сегодняшний день работает более 50 компаний со швейцарским капиталом, что свидетельствует о сложившихся партнерских отношениях между Московской областью и швейцарским бизнесом.

В Подмосковье создана горячая линия поддержки бизнеса 0150, по которой можно задать вопросы о размещении инвестпроектов.