РИАМО - 6 окт. В Подмосковье заработала информационная система регионального фонда защиты прав дольщиков, в ней уже размещена информация о 27 жилых комплексах, которые признаны проблемными, говорится в сообщении пресс-службы фонда.

Информация размещена на сайте. Она касается порядка 7 тысяч пострадавших граждан, чьи права будет восстанавливать фонд защиты прав дольщиков Подмосковья. Эти граждане ждут свои квартиры в более чем 200 домах, строительство которых планируется завершить в ближайшее время.

«Раздел проекты фонда на сайте будет дополняться новыми проблемными жилыми комплексами по мере их рассмотрения федеральным фондом защиты прав дольщиков и прохождения процедуры банкротства», — говорится в сообщении.

На портале фонда можно будет узнать информацию об объекте, график реализации и механизм восстановления прав дольщиков. Сведения о каждом объекте планируется размещать согласно дорожной карте после передачи ЖК в фонд. Кроме того, на портале разместят все уставные документы фонда и состав наблюдательного совета.

«Для оперативного информирования жителей региональный фонд разработал портал, где будет размещаться вся информация по объектам: дата передачи объекта в региональный фонд, проведение проект-изыскательных работ, экспертиза, график строительного-монтажных работ и самое главное — дата ввода объекта в эксплуатацию», — отметил директор Фонда защиты прав дольщиков Подмосковья Виталий Донченко.

По всем вопросам граждане смогут обратиться по контактам фонда, они размещены в соответствующем разделе сайта. Информация о встречах с дольщиками и подробная информация о завершении строительства ЖК будет размещаться в разделе новости.

Сейчас ведется работа по следующим ЖК: «Новокосино-2» в Реутове, «Решетниково» в Клину, «Симферопольский», «Ренесанс» и Дом на Серпуховской в Подольске, «Белые Росы» в Котельниках, «Королев» в Королеве, «Бекасово» в Наро-Фоминске, «Восточный берег», «Единый стандарт» и «Квартал в Одинцове, «Дом у реки» в Химках, «Малая Истра» в Истре, «Лесная сказка» в Ногинске, «Пушкарь», «Лесной» и «Междуречье» в Пушкине, «Шервудский лес» в Чехове, «Анискино» и «Брюсов парк» в Лосино-Петровском, «Акваполис» и «Митино Дальнее» в Солнечногорске, «Фединская слобода» в Воскресенске, «Дмитровский микрорайон» в Дмитрове, «Покровский» в Сергиевом Посаде, «Ривер Клаб» в Дубне, «Новая жизнь» в Красноармейске.

На данный момент идет процесс подготовки документации по каждому из комплексов. Уже в четвертом квартале 2020 года они пройдут через процедуру наблюдательного совета федерального фонда защиты прав дольщиков, где и будет принято решение о завершении строительства или выплате денежных компенсаций. Вся информация о принятых решениях будет размещена на сайте.