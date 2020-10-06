РИАМО - 6 окт. В рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и для внедрения цифровых технологий при оказании услуг гражданам и бизнесу комитет по конкурентной политике Подмосковья продолжает цифровизировать земельно-имущественные торги, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В рамках пилотного проекта впервые в РФ объявлены аукционы по аренде земельных участков в городских округах Наро-Фоминский, Кашира, Истра, Шаховская, Богородский для индивидуального жилищного строительства в электронной форме», — сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Помимо открытости, доступности и прозрачности основным преимуществом электронных аукционов является возможность подачи заявки и участия в торгах не выходя из дома, что существенно снижает риск заболевания в условиях пандемии Covid-19.

Первые аукционы намечены на ноябрь 2020 года.