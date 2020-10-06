РИАМО - 6 окт. Администрация Воскресенска сдает в аренду земельный участок под размещение склада, его площадь превышает 11 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Участок находится на улице Суворова. Начальная цена годовой арендной платы составляет 273 тысячи рублей.

«Срок аренды - 5 лет 6 месяцев. Земельный участок предусмотрен под размещение склада, не огорожен, а также свободен от капитальных строений и сооружений», - говорится в сообщении.

Информация о лоте находится электронной торговой площадке «РТС-тендер» (www.rts-tender.ru).

Заявочная кампания продлится до 5 ноября. Аукцион пройдет 10 ноября 2020 года.