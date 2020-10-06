РИАМО - 6 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник проверил готовность к открытию временного инфекционного центра для оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденными случаями Covid-19, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Учреждение развернуто на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Одинцовском городском округе, оно оснащено всем необходимым оборудованием, в том числе лабораторным оборудованием, КТ, аппаратами ИВЛ, УЗИ, ЭКГ.

«Губернатор уточнил, что сейчас в регионе развернуто 42 госпиталя, при этом свободными остаются 36% коек. Тем не менее, в качестве подстраховки и для того, чтобы не сокращать плановый прием в обычных больницах и поликлиниках, принято решение возобновить работу госпиталя на базе «Патриота» при поддержке министерства обороны РФ», - говорится в сообщении.

Пациентов госпиталь начнет принимать уже во вторник после 20:00. В настоящий момент развернут стационар на 220 коек, оснащенных кислородом, для тяжелых и средней тяжести больных, в том числе 20 - с аппаратами ИВЛ. Всего госпиталь рассчитан на 1,4 тысячи пациентов. Для работы привлечено около 700 военных медиков.

«Еще раз хочу обратить внимание, что мы очень плотно работаем с министерством обороны. Уже первые врачи из Военно-медицинской академии приехали, это сейчас очень важно для нас, потому что они все обладают высокими компетенциями. Не просто средний медицинский персонал, который тоже сейчас работает с утра о вечера, но и профессионалы, которых мы попросили», - подчеркнул Воробьев.

Он обратил внимание на то, что это полноценный госпиталь, в котором предусмотрены все режимы.

«Лечение будет вестись по стандартам и протоколам, которые предусмотрены и министерством здравоохранения, и нашими региональными практиками», - отметил губернатор Подмосковья.

Для работы в инфекционном центре задействованы специалисты из Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге, а также врачи из Одинцовской областной больницы. Все медики полностью обеспечиваются бесплатным проживанием, питанием и проездом к месту работы.

Воробьев также подчеркнул важность соблюдения мер санитарно-эпидемиологической безопасности, направленных на снижение риска распространения коронавируса. В регионе активно ведется разъяснительная работа, усилена проверка на транспорте, предприятиях, в магазинах и социальных учреждениях.

«Ношение маски - забота не только о себе, но и об окружающих. Каждому жителю сегодня крайне важно соблюдать все меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Нарушителей, к сожалению, много и в общественном транспорте, и в помещениях. Люди устают от масок, поэтому, важно не штрафовать, а призывать к ответственности, к заботе друг о друге - это ключевое», - сказал губернатор.

Он напомнил, что эти меры нужно соблюдать пенсионерам и тем, кто страдает хроническими заболеваниями.

«Нужно соблюдать эти меры и старшему поколению, людям с хроническими заболеваниями. Наша задача - объяснить, что нужно оставаться дома, максимально беречь себя», - отметил Воробьев.

Особое внимание уделяется обеспечению безопасности учащихся и педагогов. В образовательных учреждениях предусмотрен необходимый запас средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и антибактериальных препаратов.

«Ключевое - это фильтры. Директор школы организовывает контроль учеников, которые приходят. Если есть признаки ОРВИ, повышенная температура или кашель, то такой ребенок остается дома, и родители стали относиться более серьезно - не отправляют таких детей в школу. Этот входной фильтр помогает не допустить распространения коронавируса», - подчеркнул Воробьев.

Губернатор добавил, что в Московской области используются современные методы тестирования на коронавирус, которые позволяют своевременно выявлять заболевание. В день проводится порядка 20 тысяч тестов ПЦР, что практически в 1,5 раза выше нормы. Также проводятся исследования с помощью компьютерных томографов. Пациенты при необходимости будут направляться на госпитализацию, для этого предусмотрен дополнительный автотранспорт.

«Большие ресурсы регион направляет на то, чтобы каждый пациент получил своевременную помощь. Мы привлекли порядка 300 дополнительных разъездных автомобилей, чтобы машины скорой помощи не ждали, пока будет проводиться КТ-исследование», - отметил губернатор.

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Текстовая трансляция

6 ОКТЯБРЯ

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