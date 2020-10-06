РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 окт. Сотрудники УМВД России по городскому округу Подольск задержали работников магазина по подозрению в присвоении товаров со склада, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Установлено, что подозреваемые работали в одном из сетевых продуктовых магазинов, расположенном на улице Подольской, в должности продавцов и имели доступ к складскому помещению, где хранились товары. Используя свое служебное положение, злоумышленники похитили продукты на общую сумму 58 тысяч рублей. Руководство торговой точки, обнаружив недостачу, обратилось в полицию.

«Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудниками 4 отдела полиции УМВД установлены и задержаны двое мужчин 20 и 30 лет, жители новой Москвы, один из которых ранее судим. По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата», - говорится в сообщении.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.