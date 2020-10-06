РИАМО - 6 окт. Московское правительство намерено провести конкурс на право заключения государственного контракта со встречными инвестиционными обязательствами (офсетного контракта) на поставку лекарственных препаратов, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Поставщик-инвестор возьмет на себя обязательства в течение 2-3 лет локализовать производство на территории города Москвы и наладить выпуск 20 лекарственных препаратов (9 международных непатентованных наименований), включая антидепрессанты, противоглаукомные препараты, нейролептики, антибактериальные и анальгезирующие препараты», - говорится в сообщении.

Власти столицы также примут на себя обязательство о закупках выпускаемой продукции в течение восьми лет на сумму 1,1 миллиарда рублей каждый год. Препараты в рамках контракта будут поставлять в медицинские учреждения города.

Федеральный закон об офсетных контрактах был разработан и принят по инициативе правительства Москвы. В соответствии с ними инвесторы берут на себя обязательство создать новое производство в обмен на гарантированные закупки части выпускаемой продукции для госнужд.