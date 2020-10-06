РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 окт. Тренер детско-юношеской спортивной школы Максим Озерчук вышел в финал очного этапа XVI Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям», который пройдет в ноябре-декабре текущего года в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» является главным педагогическим конкурсом системы дополнительного образования детей и проводится в 16 раз. Его организаторами являются министерство просвещения РФ и Профессиональный союз работников народного образования и науки РФ.

«Тренер детско-юношеской спортивной школы Максим Озерчук представит Подмосковье в финале очного этапа Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Он стал победителем федерального заочного этапа состязания среди работников сферы дополнительного образования. Балашихинский педагог - единственный конкурсант от Московской области», - говорится в сообщении.

Цель конкурса - создание творческих условий, обеспечивающих непрерывное образование и профессиональный рост педагогов дополнительного образования детей.