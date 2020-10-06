В связи с трагическим сценарием развития ситуации с коронавирусом в Москве – за сутки госпитализировали более тысячи человек, а заболеваемость достигла пиковых значений весны – вводятся дополнительные ограничения. В частности, с пятницы будут временно заблокированы транспортные карты школьников и пенсионеров. Подробнее об этом – в материале РИАМО.

Два антирекорда

По данным оперативного штаба по коронавирусу, за прошедшие сутки Москва установила сразу два антирекорда. Во-первых, число новых случаев Covid-19 превысило 4 тысячи, что соответствует пиковым показателям прошедшей весны. Во-вторых, в больницы поступили 1049 заболевших коронавирусом в состоянии средней тяжести и тяжелом.

В связи с этим во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что решил ввести дополнительные меры контроля ограничений.

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Блокировка проездных

Для школьников, которые с 5 октября ушли на двухнедельные каникулы, будет приостановлен льготный проезд в общественном транспорте. Это произойдет с 9 октября до конца каникул.

Транспортное приложение социальной карты школьника будет временно заблокировано, а уплаченные за проезд деньги перенесут на более поздний срок.

Власти надеются, что это остановит детей от поездок в торговые центры и другие массовые места, при этом прогулки не запрещаются.

Для граждан из групп риска, которые обязаны соблюдать домашний режим, – пожилых людей старше 65 лет и хронических больных – также временно приостановят бесплатный проезд в транспорте. Социальные карты заблокируют с 9 по 28 октября.

До пятницы работающие пенсионеры смогут взять больничные или перейти на удаленку. По данным оперштаба, более четверти новых заболевших в столице – это именно люди в возрасте 65 плюс, поэтому их перемещение по городу также необходимо ограничить.

Домашний режим для граждан 65 плюс и людей с хроническими заболеваниями в Москве возобновили с 28 сентября. Они могут оформить больничный дистанционно – по заявке работодателя или единой горячей линии: 8-495-870-45-09. Выходить из дома можно для обращения к врачу, похода в аптеку, магазин, выгула домашних животных и выноса мусора.

Ранее социальные карты для проезда не планировали блокировать, однако позже мэр отметил, что на улицах, вопреки запрету, слишком много пожилых граждан.

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Контроль удаленки

С понедельника, 5 октября работодатели в Москве обязаны перевести не менее 30% своих сотрудников на удаленный режим работы. Для того, чтобы строже контролировать соблюдение этой меры, власти обязали каждую неделю сообщать о переводе работников на удаленку в правительство Москвы.

За предоставление недостоверных данных предприятиям грозит штраф или временное закрытие, напомнили в мэрии.

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