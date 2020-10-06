РИАМО - 6 окт. Утвержден проект планировки строящегося Международного медицинского кластера (ММК) в Сколково, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Еще 2015 году был принят Федеральный закон о создании медицинского кластера, в соответствии с которым иностранные клиники – резиденты ММК получили право оказывать медицинскую помощь по стандартам стран ОЭСР и без получения российских лицензий. Кластер расположится в ИЦ «Сколково». Его площадь составляет 58,19 гектара.

«Согласно проекту на территории ММК планируется разместить капитальные объекты общей площадью 868 тысячи квадратных метров в числе которых: израильская клиника «Хадасса» (Hadassah, диагностический корпус был открыт в 2018 году, терапевтический корпус планируется достроить в 2021 году); реабилитационный центр широкого профиля французской компании Клинеа (Clinea, входит в ORPEA Group)», - говорится в сообщении.

Также в состав кластера войдут: университетский госпиталь – Центр медицины Страсбургского университета (Université de Strasbourg), многофункциональный медицинский центр, медицинский онкологический центр с многоуровневым гаражом, центр ядерной медицины.

Проектом планировки предусмотрено размещение техлаборатории с центром трансфера технологий и опытным производством, образовательного центра и института биологии. Здесь также появится кампус института анатомии человека и кампус медуниверситета, будет работать инжиниринг центр и апарт-отель, офисный и многофункциональный досуговый центры. Предусмотрены многоуровневый гараж и логистический центр.

Реализация проекта позволит работать 10-15 медицинским учреждениям из стран ОЭСР, где квалифицированную помощь с применением последних достижений мировой медицины смогут получать до 300 тысяч пациентов в год. Также планируется создать технопарк. В клиниках на базе медкластера смогут работать иностранные врачи, использоваться зарубежные технологии, оборудование и лекарства.

Полностью реализовать проект планируется в несколько этапов до 2028 года.