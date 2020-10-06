РИАМО - 6 окт. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки пешеходной набережной в районе Шелепихинского моста, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Площадь территории составляет 2,76 гектара. Речь идет о территории на правом берегу Москвы-реки в районе Филевского парка.

«В соответствии с проектом под Шелепихинским мостом и по обе стороны от него будет создано озелененное пешеходное пространство протяженностью порядка 240 метров с беговой и велосипедной дорожкой», - говорится в сообщении.

Там проведут работы по укреплению берега и строительству подпорной стенки. Также запланировано обустройство двух наземных пешеходных переходов.

С помощью этого проекта удастся объединить два участка будущей пешеходной набережной Москвы-реки, создание которой является частью проектов развития прилегающих территорий.