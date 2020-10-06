РИАМО - 6 окт. Во вторник на линию вышел первый поезд нового поколения «Москва-2020», который начал работу на Кольцевой линии столичной подземки, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Состав проследовал из электродепо «Красная Пресня» в сторону станции «Белорусская».

«В поезде нового поколения «Москва-2020» пассажиры будут чувствовать себя еще комфортнее, например, можно будет зарядить гаджет, не вставая с кресла, а сам состав тише предшественников, с более широким проходом между вагонами. А благодаря расширенным дверным проемам время посадки и высадки из вагонов в часы пик сократится на 20%», – отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он добавил, что в ближайшие годы метро Москвы закупит еще свыше 170 поездов (более 1 300 вагонов) нового поколения «Москва-2020».

Это поможет снизить средний возраст вагонов столичного метро к 2023 году с 15 до 10 лет. При этом доля современных составов будет более 80%.

На Кольцевой линии в следующем году обновят подвижной состав, запустив поезда «Москва-2020», а в 2023 году это же будет сделано и на Калужско-Рижской линии. Поезда «Москва-2020» будут перевозить пассажиров Кольцевой, Большой кольцевой и Калужско-Рижской линий метро.

Для пассажиров Кольцевой линии появилось сразу несколько заметных преимуществ. В вагонах теперь рекордно широкие двери 160 сантиметров (вместо 125), что поможет ускорить посадку и высадку на 20%. Межвагонный переход также достигает 160 сантиметров в ширину.

В вагонах установлены новейшая система информирования пассажиров с ЖК-дисплеями со схемой линии над дверьми, новые информационные дисплеи в консолях под потолком, система ЖК-мониторов на стенах, увеличенные тач-экраны для построения маршрутов, боковые маршрутные табло снаружи поезда, впервые в вагонах на Кольцевой линии появилось 320 штук USB для зарядок гаджетов. Поезда стали на 15% тише.