РИАМО - 6 окт. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о выплате 20 тысяч рублей ветеранам в связи с 79-й годовщиной начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Выплата будет единовременной. На нее могут рассчитывать инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники строительства оборонительных рубежей под Москвой, а также участники обороны столицы.

«Работники предприятий, организаций и учреждений, военнослужащие, учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, трудившиеся в Москве с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 год», - говорится в сообщении.

Премию в этом году получат 6 296 ветеранов.