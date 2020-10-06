РИАМО - 6 окт. На выставке в Серпуховском историко-художественном музее представят 87 шедевров авангарда и импрессионизма, экспозицию откроют для посетителей 22 октября, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Выставку посвятили русской живописи конца XIX – начала XX веков. Считается, что именно этот период сформировал общемировое представление о русском искусстве. Серпуховский историко-художественный музей представит полотна при поддержке Третьяковской галереи, Русского музея и крупных региональных музеев в рамках выставочного проекта «Мир, сотворенный заново».

«Большинство работ, представленных на выставке <...> требуют не только созерцания, внутренней концентрации, но и умственной работы, глубокого душевного восприятия. Возможно, именно эта работа принесет посетителям наибольший эмоциональный подъем», – сказала директор Серпуховского историко-художественного музея Жанна Алейникова.

В проекте представят 87 шедевров из семи музеев страны. Среди них работы Врубеля, Кончаловского, Гончарова, Коровина, Серебрякова, Кустодиева, Ларионова, Бурлюка, и других мировых русских художников.

Большую часть выставки составляют произведения из собраний российских региональных музеев.

Узнать больше об интересных местах в Подмосковье можно в туристическом подкасте РИАМО «Путь-дорога». Ведущие подкаста путешествуют по региону и рассказывают слушателям о своих впечатлениях. Основная цель проекта – показать, что Подмосковье многогранно и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. Слушать выпуски можно в приложениях, соцсети «ВКонтакте» и на сайте https://travel.riamo.ru/podkasty.