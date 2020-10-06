РИАМО - 6 окт. Церемония торжественного открытия городского парка после масштабной реконструкции состоялась в подмосковном Электрогорске, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Событие стало одним из лучших подарков для горожан в преддверии празднования Дня Московской области. К гостям праздника обратились глава города Денис Семенов, депутат Мособлдумы Михаил Демидович и руководитель общественной организации «За здоровый образ жизни» Наталья Палагина.

«Реконструкция парка — очень важное событие для горожан. Он очень поменялся за последнее время, на его территории теперь есть все необходимое для комфортного отдыха и спорта. Уверен, что жители оценят изменения по достоинству. Желаю прекрасного семейного отдыха в обновленном парке», – сказал Семенов.

Кроме того, он поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьева, депутатов Московской областной думы, жителей за помощь и содействие в благоустройстве парка.

Семенов подчеркнул, что вместе с администрацией Электрогорска и общественным советом лично держал на контроле строительные работы.

Праздничная программа в честь открытия городского парка началась с показательных выступлений тренеров и воспитанников спортивной школы «Вымпел» отделений рукопашного боя, айкидо и дзюдо. Творческие коллективы и артисты города подготовили для гостей большую концертную программу, танцевальный марафон, мастер-классы, детей развлекали аниматоры. Завершился праздник эффектным фаер-шоу.

Площадь комплекса составила порядка 1,5 тысячи квадратных метров. Площадка создавалась по индивидуальному проекту для каждого муниципального образования. Кроме этого, в парке установили модульный туалет, в котором предусмотрен блок для людей с ограниченными возможностями.