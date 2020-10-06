РИАМО - 6 окт. В Московской области начались работы по благоустройству территории возле станции Долгопрудная МЦД-1, пространство приведут в порядок до конца октября, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Начались работы по благоустройству территории у станции Долгопрудная — здесь будет построен удобный транспортно-пересадочный узел с парковками, стоянками такси, велодорожкой и пешеходной зоной. В настоящее время на участке ведутся подготовительные работы под вывоз грунта и установке бортового камня. В работах задействованы 20 рабочих и 10 единиц техники», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Транспортный узел станции составит 6 тысяч квадратных метров, въезд на него разрешат только общественному транспорту. Там оборудуют зону высадки пассажиров длиной 44 метра и пять специальных пассажирских зон для комфортной посадки. Также будет обустроена стоянка для 17 автобусов большого и 17 автобусов малого классов.

Кроме того, стоянка появится и для такси на 10 машиномест. Личный транспорт не сможет въезжать на площадки. Для автомобилистов организуют зоны для посадки и высадки пассажиров на 5 машиномест, парковку на 23 машиноместа на Московском шоссе, на Рыночной площади — на 40 машиномест.

Для велосипедистов проложат двустороннюю велодорожку общей длиной около 500 метров, которую интегрируют в общую велосипедную сеть Долгопрудного.

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