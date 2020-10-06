РИАМО - 6 окт. Благоустройство общественных территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» закончили в Звездном городке, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Работы по благоустройству провели на территории Малого Леонежского озера, в сквере, примыкающем к Аллее Космонавтов, и на территории между Аллеей Космонавтов и набережной Большого Леонежского озера.

«Также в Звездном городке завершаем благоустройство Леонежского озера по проекту, победившему во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в прошлом году», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Реконструкцию провели на территории Малого Леонежского озера с небольшим островком. Вокруг озера обустроили пешеходную дорожку, организовали освещение и зону с мангалами для пикников, установили лавочки и урны.

Также благоустройство провели в сквере, примыкающем к Аллее Космонавтов. Территорию замостили новой плиткой, установили новые опоры освещения, устроили подсветку деревьев, обновили волейбольную площадку с новым резиновым покрытием, организовали две детские площадки, установили перголы, шахматные столы, столы для пингпонга и деревянные скамейки. Кроме того, было высажено более 400 деревьев и кустарников.

Специалисты благоустроили также территорию, которая является связующей между Аллеей Космонавтов и набережной Большого Леонежского озера. Для пешеходов здесь обустроены дорожки из плиточного покрытия, появилась велодорожка из асфальта, установлены лавочки, урны и система уличного освещения.