РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 окт. В подмосковном Подольске определили победителей и призеров соревнований по воздушно-силовой атлетике, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске 4 октября прошли соревнования по воздушно-силовой атлетике (воркаут, троеборье), посвященные Дню города.

«Результаты соревнований: в возрастной категории старше 18 лет победил Рустам Лебедев. Второе место занял Ахрор Чирмашов, а третье - Алексей Сазонов. Среди спортсменов в возрасте от 15 до 17 лет победил Григорий Козырев, серебро завоевал Кирилл Листов, а бронзу - Саркис Кочарян», - говорится в сообщении.

В возрастной категории 14 лет и младше победил Александр Сорокин, второе место получил Артем Морозов, а третье - Илья Хапров.

Соревнования прошли при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области, комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Подольск, Федерации воздушно-силовой атлетики России.