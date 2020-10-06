РИАМО - 6 окт. Американская корпорация Apple приняла решение больше не продавать беспроводные наушники и динамики других компаний перед началом выпуска собственных аналогов, сообщает Nation News.
Технологический гигант из Купертино уже давно продавал аксессуары от конкурентов на своем веб-сайте.
Сотрудники розничных точек тоже получили распоряжение убрать с продажи товары конкурентов. Из-за этих новостей акции компании Sonos упали на 7% в ходе расширенных торгов.
Apple собирается расширить свою аудиостратегию и выпустить первые накладные наушники и уменьшенную версию «умной» колонки HomePod.
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