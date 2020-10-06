РИАМО - 6 окт. Американская корпорация Apple приняла решение больше не продавать беспроводные наушники и динамики других компаний перед началом выпуска собственных аналогов, сообщает Nation News.

Технологический гигант из Купертино уже давно продавал аксессуары от конкурентов на своем веб-сайте.

«Однако колонки и наушники производителей Bose, Logitech Ultimate Ears и Sonos убрали с витрин интернет-магазина Apple в конце сентября», — отмечается в материале.

Сотрудники розничных точек тоже получили распоряжение убрать с продажи товары конкурентов. Из-за этих новостей акции компании Sonos упали на 7% в ходе расширенных торгов.

Apple собирается расширить свою аудиостратегию и выпустить первые накладные наушники и уменьшенную версию «умной» колонки HomePod.​