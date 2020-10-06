РИАМО - 6 окт. Подмосковные полицейские задержали 41-летнюю уроженку Волгоградской области и троих 24-летних жительниц Московского региона, их подозревают в совершении кражи в особо крупном размере, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Злоумышленницы в ночное время, одетые в куртки с капюшонами и перчатки, проникли в салон сотовой связи, расположенный в городе Бронницы, откуда похитили 14 мобильных телефонов и денежные средства. Общая сумма ущерба составила около 1,5 миллионов рублей», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и таким образом сумели установить подозреваемых в совершении преступления.

«Их задержали по местам жительства. Ими оказались бывшие сотрудницы магазина», – добавила Татьяна Петрова.

По словам подозреваемых, они попали в магазин с помощью дубликатов ключей, которые они сделали, когда еще работали в данном салоне. При обысках в квартирах задержанных обнаружены и изъяты похищенные деньги и телефоны.

В отношении трех фигуранток избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Одной из задержанных избрана мера пресечения – домашний арест. Расследование дела продолжается.