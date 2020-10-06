РИАМО - 6 окт. В Московской области в сентябре началось строительство 46 объектов, среди них — 10 жилых домов в Дзержинском, Люберцах, Мытищах, Балашихе, Ленинском и Одинцовском округах, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

Также начали возводить пять медицинских учреждений в Коломне, Серпухове и Клину, два автозаправочных комплекса в Ленинском округе и Истре, детский сад в Солнечногорске.

«Инспекторский состав Главгосстройнадзора уже составил график плановых проверок, в соответствии с которым будет контролироваться ход работ. Кроме того, в связи с увеличением количества случаев заболевания коронавирусом, инспекторы продолжат мониторинг соблюдения рекомендаций главного санитарного врача», - прокомментировал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Кроме того, в прошлом месяце начали строить новый торгово-развлекательный комплекс в Апрелевке, тепличный комплекс в Луховицах, испытательный центр в Чехове, санаторий в Богородском округе, очистные сооружения в Истре.