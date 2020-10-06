В сентябре в Москве началось строительство новой – Рублево-Архангельской линии метро. Она свяжет деловой центр «Москва-Сити» и Рублево-Архангельское – территорию будущего общественно-делового квартала в районе Кунцево на западе столицы. Хотя номер и цвет новой ветке еще не присвоены, если все пойдет по плану, то она может стать 16-й по счету и будет полностью открыта до 2027 года. Подробности о проекте самой престижной ветки столичной подземки читайте в материале РИАМО.

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Строительство в два этапа

По информации столичного стройкомплекса, общая длина Рублево-Архангельской линии составит около 18,7 километров. Всего на ней будет девять станций: «Шелепиха», «Пресня», «Проспект Маршала Жукова», «Бульвар Генерала Карбышева», «Живописная», «Строгино», «Троице-Лыково», «Рублево-Архангельское» и «Ильинская». Все эти названия — рабочие, поэтому могут быть изменены в процессе строительства.

На строительство новой линии отведено семь лет – до 2027 года. Ее планируется открывать в два этапа.

На первом этапе будут построены шесть станций: «Шелепиха» (дублер одноименной станции Большой кольцевой), «Пресня», «Проспект Маршала Жукова», «Бульвар Генерала Карбышева», «Живописная» и «Строгино» (дублер станции Арбатско-Покровской ветки). Длина участка составит 9,8 километра, а его открытие запланировано на 2024 год.

Во вторую очередь будет проложен участок с тремя станциями – «Троице-Лыково», «Рублево-Архангельское» и «Ильинская». Предполагается, что их откроют до 2027 года.

Пересадочными на линии будут три станции: «Строгино» с пересадкой на Арбатско-Покровскую линию и «Шелепиха», с которой можно будет пересесть на БКЛ. Кроме того, со станции «Проспект Маршала Жукова» планируется пересадка на «Улицу Народного Ополчения» (БКЛ).

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Сентябрьский старт

сайт комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

О старте строительства Рублево-Архангельской линии метро 21 сентября объявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В сентябре был дан старт закладке станции «Проспект Маршала Жукова» — уже готовятся конструкции для начала строительных работ. При этом работы на новой станции БКЛ «Улица Народного Ополчения» планируется полностью завершить до конца года.

В стройкомплексе отметили, что параллельное ведение работ необходимо для создания в будущем максимально удобного и комфортного перехода между станциями разных веток.

Возможность прокладки Рублево-Архангельской линии учитывалась в проекте БКЛ. В частности, камеры съездов для нее предусмотрены при строительстве станции «Улица Народного Ополчения».

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Красная звезда и рубиновый свет

Для выбора оформления станции «Проспект Маршала Жукова» в апреле был объявлен международный конкурс, победителем которого стало московское архитектурное бюро ASADOV.

В основу образа будущей станции, по замыслу архитекторов, ляжет Орден Великой Отечественной войны – одна из самых почитаемых наград в России.

«Красная звезда, белое обрамление и золотые лучи сплелись воедино, превратившись в обелиски славы. В парадном строю застыли воины-победители. Темные боковые стены, олицетворяя трагизм войны, зрительно раздвигают пространство», - говорится в проекте.

Особую торжественность интерьеру станции «Проспект Маршала Жукова» придаст рубиновый свет стеклянных участков колонн.

Входные павильоны в виде красных клиньев будут четко маркировать зоны входов на станцию и нести символическую составляющую, перекликаясь со стрелками военных карт.

«Наземные вестибюли станции будут представлять собой прямоугольные остекленные призмы со встроенными объемами в виде повернутой пирамиды красного цвета, опирающейся на три точки. Они ассоциативно отсылают к обозначениям наступательных операций на картах Великой Отечественной войны», - отмечается в проекте будущей станции.

Подземные переходы станции также получат элементы оформления в виде стрелок и будут выполнены в едином колористическом решении с входными павильонами и платформой. Ярко-красный цвет будет хорошо заметен на большом расстоянии, особенно в ночное время.

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Метро для жителей Рублевки

По расчетам городских властей, новая линия метро будет востребована не только в Кунцево, но и в районе Хорошево-Мневники (СЗАО).

Эксперты, опрошенные РИАМО, отмечают, что запуска Рублево-Архангельской линии в Москве ждут уже несколько лет, особенно в Хорошево-Мневниках и Строгине. А таке это может стать толчком к разморозке проекта правительственного квартала в районе Рублевки.

Проект первого этапа линии — от «Шелепихи» до «Строгино» — снизит нагрузку на транспортную инфраструктуру, отмечает глава Мещанского муниципального округа Москвы, кандидат юридических наук Александр Закускин.

Рублево-Архангельская ветка метро улучшит транспортную доступность не только городских кварталов в окрестностях Проспекта маршала Жукова, но и подмосковного Красногорска, считает завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при Правительстве России Александр Цыганов.

«Район Проспекта маршала Жукова станет удобнее и популярнее, а значит, можно ожидать роста стоимости и ликвидности квартир, появления новых развлекательных заведений и так далее. А продление линии за МКАД в район Архангельского поможет развитию Красногорского округа Подмосковья и приведет к его еще большей урбанизации», — говорит эксперт.

В то же время, по мнению Цыганова, местным жителям стоит готовиться к появлению многоэтажной застройки вдоль Москвы-реки, не только рядом с Ильинским и Архангельским, но и дальше, вплоть до Звенигорода, где транспортная доступность существенно улучшится.

«Проще будет доехать до усадьбы Архангельское и Музея техники, посетить фестивали — это выигрыш для многих жителей Москвы и области», — отмечает эксперт.

Он также напомнил, что рядом находится эксклав Москвы у села Успенское на Рублево-Успенском шоссе – и метро будет способствовать его развитию. Возможно, власти даже вернутся к идее строительства правительственного квартала и переводу туда части федеральных министерств и ведомств, а также возведения жилья для чиновников, предполагает эксперт.

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Ожидаемый пассажиропоток

Как отмечает независимый эксперт транспортной отрасли, кандидат экономических наук Леонид Хазанов, Рублево-Архангельская линия метро однозначно не будет лишней в системе московской подземки.

Новая ветка пройдет через те кварталы города, до которых от существующих станций метро приходится добираться на автобусах, что не всегда удобно, учитывая московские пробки. В зоне доступности будущей линии уже находится много домов, а появится еще больше.

«Я думаю, пассажиропоток на новой линии будет приличным – не менее 200 тысяч человек в день, а, возможно значительно больше. Это будет зависеть от того, какое число жителей будет в окрестностях Рублевско-Архангельской линии к моменту ее завершения, к концу 2027 года», — говорит Хазанов.

По мнению эксперта, сдвиг сроков сдачи новой линии может произойти, в том числе, из-за особенностей грунта – в недрах находятся палеозойские известняки, в которых могут быть карстовые полости. Это может вызвать провалы грунта и проблемы в ходе проходки туннелей. Впрочем, это наверняка было учтено при проектировании, добавил эксперт.

«В любом случае она нужна городу и поможет эффективной организации в нем движения пассажиров», — заключил Хазанов.