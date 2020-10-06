РИАМО - 6 окт. За неделю более 370 нарушений чистоты устранили в Подмосковье благодаря работе административных комиссий региона, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Госадмтехнадзора Подмосковья.

Также в управлении рассказали о результатах работы комиссий с начала года.

«Среди небольших муниципалитетов эффективнее всего с начала года работа проводилась в Талдоме, Дубне, Шаховской, Рузе, в Луховицах, Ивантеевке», - рассказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Всего с начала года комиссии вынесли 8902 постановления на устранение нарушений чистоты, порядка и благоустройства. Все нарушения ликвидированы.

Административные комиссии созданы в муниципальных образованиях Подмосковья с начала 2018 года. Они помогают выявлять и пресекать нарушения чистоты, порядка и благоустройства, которые совершают обычные граждане, гаражно-строительные кооперативы и садоводческие товарищества.