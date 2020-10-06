РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 окт. Пробка длиной около 2,5 километра образовалась на трассе А-107 в подмосковном Подольске во вторник днем, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 13:30 движение затруднено от СНТ «Березки-1» до автобусной остановки «ДСР-13». Средняя скорость движения составляет 15 километров в час.

Также пробки образовались на улицах Индустриальная, Володи Дубинина, Большая Серпуховская, Стекольникова, Кирова, Комсомольская и проспекте Ленина.