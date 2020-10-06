РИАМО - 6 окт. Президент России Владимир Путин сказал, что в средняя продолжительность жизни в стране увеличилась за десять лет на 4,5 года, сообщает Федеральное агентство новостей.

Глава государства сделал такое заявление на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

«Рост средней продолжительности жизни в России с 2009 по 2019 год — более 4,5 лет, это хороший показатель», — сказал Путин.

Он призвал сохранить положительную динамику.

В начале 2020 года президент говорил, что средняя продолжительность жизни россиянина превысила 73 года. Это на восемь лет больше, чем 20 лет назад.​​