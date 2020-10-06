РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 окт. Жительницам подмосковного Красногорска расскажут, как ухаживать за новорожденными на занятии в «Школе матерей» 8 октября, говорится в сообщении пресс-службы Красногорской городской больницы №1.

«Восьмого октября в 12:00 приглашаем на занятие в «Школу матерей». Тема: «Уход за новорожденным». Занятие проведет заведующая отделением новорожденных Виктория Якимова», - говорится в сообщении.

Посещение занятия строго по предварительной записи по электронной почте: roddomkgb1@yandex.ru.

«Посещение занятия возможно только в средствах индивидуальной защиты. Без сопровождающих», - подчеркивается в материале.

Занятие пройдет в конференц-зале женской консультации по адресу: Красногорск, улица Карбышева, дом 2А, 3 этаж.

«Занятие будет проводиться с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм», - заключается в сообщении.