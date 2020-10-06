РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 окт. В Красногорске 24 семьи с детьми-инвалидами получили выплаты по 13 тысяч рублей в нынешнем году, говорится в сообщении Красногорского управления соцзащиты населения Минсоцразвития Московской области.

В 2020 году более 1000 семей Подмосковья, воспитывающих детей-инвалидов, получили выплату в размере 13020 рублей.

«В горокруге Красногорск 24 семьи, воспитывающие детей-инвалидов, с начала года получили выплату на приобретение питания и одежды ребенку на период его обучения в размере 13020 рублей», - говорится в сообщении.

В связи со вступлением в силу постановления правительства Московской области от 23.09.2020 №673/30 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения» изменился размер среднедушевого дохода на семью, воспитывающую детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, в том числе и на надомной форме обучения. Величина прожиточного минимума составила 20263 рубля 50 копеек.

Для предоставления выплаты необходимо обратиться в Красногорское управление социальной защиты населения.

«Оформить данную выплату необходимо до 1 декабря 2020 года», - заключается в сообщении.