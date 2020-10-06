РИАМО - 6 окт. Из-за роста числа случаев коронавируса среди учеников Московской духовной академии в подмосковном Сергиевом Посаде учебное заведение перейдет полностью на дистанционное обучение, сообщается на сайте академии.

«Здоровые студенты будут распущены по домам. Заболевшим оказывается необходимая медицинская помощь. В подавляющем большинстве студенты переносят инфекцию в легкой форме», — отмечается в материале.

В академии находится дежурная бригада скорой помощи. Помощь академии также оказывают Троице-Сергиева Лавра и руководство столичной больницы имени святителя Алексия Московского.

В академии действуют строгие карантинные меры.