РИАМО - 6 окт. Московская область возглавила рейтинг субъектов Центрального федерального округа России по уровню обеспечения защиты информации, сообщается в Instagram-аккаунте министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Итоги оценки подвели в управлении Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России по ЦФО. По словам министра госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максима Рымара, общая оценка уровня защиты информации складывается из 12 показателей. Среди них - финансирование обеспечения инфобезопасности, эффективная законодательная база, оснащенность средствами защиты информации, обучающие мероприятия.

«Подмосковье лидирует среди субъектов России по уровню защиты информации. В Центральном округе мы заняли первое место из 18 регионов, опередив Москву, Тульскую и Калужскую области и другие субъекты», – отметил Рымар.

В Подмосковье реализуют региональный проект «Информационная безопасность». В его рамках в 2019 году в центре обработки данных внедрили более 1900 средств защиты, аттестовали 71 государственную информационную систему (ГИС), заблокировали свыше 110 тысяч вирусов и создали защищенную сеть с участием более чем 5 тысяч абонентов.

За третий квартал текущего года в Центр управления регионом Московской области поступило более 218 тысяч обращений от местных жителей, что на 20% больше аналогичного периода прошлого года. При этом произошло заметное улучшение качества решения проблем.