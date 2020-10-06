РИАМО - 6 окт. Подмосковные полицейские закрыли подпольную типографию по производству поддельных специальных марок, троих участников преступной группы подозревают в незаконном изготовлении и сбыте поддельных марок для табачной продукции, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Подпольная типография располагалась в городском округе Солнечногорск на цокольном этаже частного дома, принадлежащего одному из злоумышленников. При обследовании помещений сотрудники полиции обнаружили и изъяли клише для тиснения, свыше 11 миллионов поддельных специальных марок, более 30 миллионов заготовок, а также оборудование для изготовления подделок», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники реализовывали товар оптовыми партиями физическим лицам на территории Московского региона. По предварительным данным, бюджету РФ причинен ущерб на более чем 10 миллионов рублей.

Следователи возбудили уголовное дело. Один из злоумышленников был ранее судим. Фигурантов заключили под стражу.

«В настоящее время проводятся мероприятия по установлению возможных соучастников противоправного деяния», – добавила Волк.