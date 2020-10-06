РИАМО - 6 окт. Все столичные предприятия и организации обязаны каждую неделю информировать правительство Москвы о переводе не менее 30% сотрудников в дистанционный режим работы, сказал мэр города Сергей Собянин.

«Непредоставление или неполное предоставление сведений повлечет за собой наложение штрафа или приостановление деятельности», — написал Собянин в своем блоге.

Он добавил, что только строгое выполнение всех требований поможет приостановить нарастающую волну пандемии.

С 28 сентября домашний режим должны соблюдать пенсионеры. С 5 октября московские школьники ушли на каникулы на две недели.

С 9 октября и до окончания каникул льготный проезд школьников в общественном транспорте столицы будет приостановлен. Кроме того, до 28 октября — для москвичей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.