РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 6 окт. Во вторник в связи с проводимыми «Щелковским водоканалом» работами по промывке водопроводных сетей возможно временное понижение давления и ухудшение качества воды в микрорайоне Богородский, сообщается в официальной группе администрации городского округа Щелково в соцсети «Вконтакте».

«Сегодня (во вторник - ред.) с 9:00 до 17:00 возможно временное понижение давления и ухудшение качества воды», - говорится в сообщении.

В период проведения работ возможно появление примесей в воде. Это временное явление: скачки давления в системе вызывают возникновение осадка.

В случае возникновения вопросов необходимо обращаться в аварийно-диспетчерскую службу водоканала по телефону: 8(496)562-11-72.