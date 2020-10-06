РИАМО - 6 окт. Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что вторая волна пандемии Covid-19 в России будет проходить более интенсивно, но система здравоохранения подготовлена к такому ходу событий, сообщает РИА Новости.

Количество новых выявленных случаев коронавируса в России за сутки увеличилось на 11 615 и достигло 1 237 504. Больше всего зараженных выявили в Москве - 4082, Санкт-Петербурге - 411, а также Московской области - 347.

«Мы преодолеваем весенние рекорды. Официальные рекорды были на уровне 11,3 тысячи. Волна будет более жесткой, чем была. Но мы уже готовы и сейчас будем с этим делом бороться лучше, тем более что готова вакцина», – отметил Альтштейн.

Специалист уверен, что скорость нарастания числа зараженных возрастает из-за наступления осеннего сезона, который считается периодом простудных заболеваний и заболеваний верхних дыхательных путей. ​

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

6 ОКТЯБРЯ

- Эксперт спрогнозировал скорый выход на плато по коронавирусу в РФ. Он отметил, что оно продлится порядка месяца.

- Временный госпиталь для Covid‑пациентов открыли в подмосковном парке «Патриот». На текущий момент в госпиталь будут направлять прежде всего жителей Подмосковья.

- Жителей Подмосковья призвали соблюдать антиковидные меры, чтобы избежать нового локдауна.

Мы рекомендуем и дистанционную работу офисных работников, и разные другие мероприятия. Но сейчас самое главное – избежать карантина. Нужно соблюдать стандарты. И старшему поколению, и людям с хроническими заболеваниями нужно объяснить, что нужно находиться дома, находиться в изоляции, не контактировать.

- Еще 1049 пациентов с Covid‑19 госпитализировано в Москве. На ИВЛ в больницах города находятся 253 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 11 615 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 347 больных. В Москве - 4082.

- За минувшие сутки в столице умер 31 пациент с пневмонией и подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в городе скончались 5401 человек с Covid-19