РИАМО - 6 окт. Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что вторая волна пандемии Covid-19 в России будет проходить более интенсивно, но система здравоохранения подготовлена к такому ходу событий, сообщает РИА Новости.
Количество новых выявленных случаев коронавируса в России за сутки увеличилось на 11 615 и достигло 1 237 504. Больше всего зараженных выявили в Москве - 4082, Санкт-Петербурге - 411, а также Московской области - 347.
Специалист уверен, что скорость нарастания числа зараженных возрастает из-за наступления осеннего сезона, который считается периодом простудных заболеваний и заболеваний верхних дыхательных путей.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
6 ОКТЯБРЯ
- Эксперт спрогнозировал скорый выход на плато по коронавирусу в РФ. Он отметил, что оно продлится порядка месяца.
- Временный госпиталь для Covid‑пациентов открыли в подмосковном парке «Патриот». На текущий момент в госпиталь будут направлять прежде всего жителей Подмосковья.
- Жителей Подмосковья призвали соблюдать антиковидные меры, чтобы избежать нового локдауна.
- Еще 1049 пациентов с Covid‑19 госпитализировано в Москве. На ИВЛ в больницах города находятся 253 человек.
- За сутки в России зарегистрировали 11 615 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 347 больных. В Москве - 4082.
- За минувшие сутки в столице умер 31 пациент с пневмонией и подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в городе скончались 5401 человек с Covid-19
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии