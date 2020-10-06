РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 окт. В МБУ МЦ «Звездный» городского округа Мытищи в рамках клуба молодых семей проводятся бесплатные психологические и юридические консультации, сообщается в Instagram-аккаунте молодежного центра.

В сентябре клуб молодых семей «Импульс семьи» начал свою работу на базе МБУ «Молодежный центр «Звездный & Родина». Родители познакомились с направлениями клуба, детально изучили презентацию и активно задавали интересующие их вопросы.

«Специалисты клуба оказывают поддержку в таких направлениях как: подростковый психолог (психологические проблемы подростов, профориентация), детский психолог (логопед-дефектолог, детская психология, гармоничное развитие детей), школьный психолог (школьники, детско-родительские отношения, отношение старшие-младшие), психолог-коуч (тренинги, супружеские отношения, конфликты в семье), перинатальный психолог (проблемы зачатия, вынашивания, рождения ребенка и ранний период его развития до 3-х лет)», - говорится в сообщении.

Также проводятся консультации юристов по вопросам жилищных, семейных и наследственных споров, подготовки документов в инстанции. Сотрудники клуба оказывают поддержку по вопросам финансовой грамотности: умение управлять финансовыми потоками (доходами-расходами), грамотно распределять деньги, приумножать имеющийся капитал, с чего начать свое дело - бизнес.

Записаться на бесплатную консультацию можно по телефону 8(498)610-06-01.