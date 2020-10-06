РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 окт. Спортсмен из подмосковного Красногорска стал чемпионом Московской области по кикбоксингу в весовой категории до 54 килограмма, сообщается в Instagram-аккаунте управления по физической культуре и спорту администрации муниципалитета.

Чемпионат и первенство Московской области по кикбоксингу прошли в Подольске со 2 по 4 октября. За призы боролось около 240 участников.

«Воспитанник Красногорского бойцовского клуба «ВЕПРЬ» Политыко Данила стал чемпионом первенства, заняв 1 место в своей возрастной группе - 2004-2005 годов рождения, в весовой категории до 54 килограммов.

Спортсмен сейчас продолжает свою подготовку к первенству России.

«Поздравляем с достигнутым результатом и желаем успехов в дальнейшем!» - заключается в сообщении.