РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 окт. В поселке Дубровицы подмосковного Подольска рабочий упал с высоты во время работ по строительству дома, он жив, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

В поселке Дубровицы строят два муниципальных дома №№72А и 17А для расселения аварийного жилья в горокруге. На доме №72А утром во вторник произошла трагедия.

«На стройке с высоты упал рабочий, его забрала скорая помощь. Пострадавший жив, у него сотрясение головного мозга. Идет выяснение всех обстоятельств случившегося», - сказал Боярко.

По словам свидетелей, рабочий на доме 72А отцеплял троса крана и сорвался с высоты.