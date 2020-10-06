РИАМО - 6 окт. Количество ежедневных тестов ПЦР на Covid-19 в Московской области составляет почти 20 тысяч, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«В день мы делаем порядка 20 тысяч тестов ПЦР. Это практически в полтора раза выше нормы», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Губернатор подчеркнул, что на предприятиях и в транспорте активно ведется разъяснительная работа для профилактики распространения Covid-19.

По его словам, нужно сделать все возможное, чтобы избежать большого роста числа заболевших коронавирусной инфекцией. Важная задача для всех жителей области на текущий момент — соблюдать стандарты санитарной безопасности.

В Московской области ранее усилили контроль за соблюдением масочного режима.

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Текстовая трансляция

6 ОКТЯБРЯ

- Эксперт спрогнозировал скорый выход на плато по коронавирусу в РФ. Он отметил, что оно продлится порядка месяца.

- Временный госпиталь для Covid‑пациентов открыли в подмосковном парке «Патриот». На текущий момент в госпиталь будут направлять прежде всего жителей Подмосковья.

- Жителей Подмосковья призвали соблюдать антиковидные меры, чтобы избежать нового локдауна.

Мы рекомендуем и дистанционную работу офисных работников, и разные другие мероприятия. Но сейчас самое главное – избежать карантина. Нужно соблюдать стандарты. И старшему поколению, и людям с хроническими заболеваниями нужно объяснить, что нужно находиться дома, находиться в изоляции, не контактировать.

- Еще 1049 пациентов с Covid‑19 госпитализировано в Москве. На ИВЛ в больницах города находятся 253 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 11 615 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 347 больных. В Москве - 4082.

- За минувшие сутки в столице умер 31 пациент с пневмонией и подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в городе скончались 5401 человек с Covid-19