РИАМО - 6 окт. Количество ежедневных тестов ПЦР на Covid-19 в Московской области составляет почти 20 тысяч, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«В день мы делаем порядка 20 тысяч тестов ПЦР. Это практически в полтора раза выше нормы», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».
Губернатор подчеркнул, что на предприятиях и в транспорте активно ведется разъяснительная работа для профилактики распространения Covid-19.
По его словам, нужно сделать все возможное, чтобы избежать большого роста числа заболевших коронавирусной инфекцией. Важная задача для всех жителей области на текущий момент — соблюдать стандарты санитарной безопасности.
В Московской области ранее усилили контроль за соблюдением масочного режима.
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Текстовая трансляция
6 ОКТЯБРЯ
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