РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 окт. В городского округе Мытищи выловили безнадзорных кошек и собак, сообщается на сайте администрации горокруга.

По обращениям, поступившим от граждан, сотрудниками контрольного управления окружной администрации проведен мониторинг мест обитания животных без владельцев на территории городского округа Мытищи.

«В результате обнаружены места обитания кошек на придомовой территории дома 16Б по улице Чапаева, а собак - на улице Силикатной и на Промышленном проезде в деревне Беляниново», - говорится в сообщении.

Животные по данным адресам отловлены и направлены в приют для проведения мероприятий по программе ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск).