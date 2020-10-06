РИАМО - 6 окт. В Госдуму РФ внесли законопроект, призванный узаконить временное проживание детей с близкими родственниками, сообщает Газета.ru.

Такую инициативу выдвинули депутаты «Единой России». В случае принятия закон позволит ребенку временно пребывать у бабушек, дедушек и других близких родственников. Соответствующий документ опубликовали в думской электронной базе данных.

«В проекте говорится, что ребенок по своему желанию и разрешению родителей может временно находиться у дедушек, бабушек, совершеннолетних братьев, сестер и других близких родственников», - говорится в сообщении.

Изменения предложили внести в Семейный кодекс РФ.

Сейчас этот вопрос решают через оформление нотариальной доверенности. В доверенностях указывают, что родители позволяют родственникам находиться с ребенком и защищать его интересы.​