РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 окт. Гидрометеорологический техникум в Балашихе отметил 90 лет со дня своего основания, в рамках празднования преподавателям вручили благодарственные письма, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Коллектив и студентов поздравили депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов и директор образовательного учреждения Ирина Никитина.

«Это образовательное учреждение уникально не только для нашего родного Подмосковья, но и для всей страны. Хочу от всей души поздравить с этой знаменательной датой. Студентам, влюбленным в профессию, желаю уверенно идти по жизни и быть всегда востребованными. От имени председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова хочу поздравить техникум с важным событием», — сказал Ефимов.

Попов вручил благодарственные письма главы Балашихи Сергея Юрова и городского совета.

По словам Никитиной, очень символично, что у Гидрометеорологического техникума 90-летний юбилей, а у городского округа 190-летний. За прошедшие годы пройден путь, во время которого были преобразования, переименования, но одно оставалось неизменным - это подготовка кадров для стратегически важного направления для государства.

«Я хочу пожелать всем нашим педагогам и студентам невероятных сил и гениальных идей для совместной и плодотворной работы. Пусть у техникума будут впереди только ясные дни», - подчеркнула Никитина.

По случаю юбилея в техникуме организовали выставку одной из выпускниц и педагога - Аллы Родионовой. Студенты показали вокальные и танцевальные номера. Для гостей праздника была организована экскурсия по территории техникума.

Гидрометеорологический техникум был образован 1 октября 1930 года. Это первое специальное учебное заведение, положившее начало подготовки квалифицированный метеорологов и гидрологов.