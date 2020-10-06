РИАМО - 6 окт. Столичные энергетики тестируют инновационные устройства, которые помогут избежать обрыва линий электроснабжения, даже если на ЛЭП упадут деревья, заявил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, первые ЛЭП с функцией самовосстановления были установлены в поселении Новофедоровское (ТиНАО) города Москвы.
«На воздушных линиях устанавливается новейшее инновационное оборудование, которое наделяет их функцией самовосстановления. Это позволит предотвратить технологические нарушения, вызванные повреждением воздушной линии и не допустить перерывов в электроснабжении потребителей», – уточнил Бирюков.
Он объяснил, что новейшее техническое оборудование помогает распределять и натягивать провод в пролетах на ЛЭП при падении высокого дерева.
«Благодаря распределению нагрузки исключается обрыв самонесущего изолированного провода и падение опор, электроэнергия продолжает поступать в дома потребителей», – сказал Бирюков.
Специалисты уже протестировали работу новых устройств. Сухое дерево срубили, и при падении на провод повреждений линии электропередач нанесено не было.
По словам заммэра, после проверки новых технологий в ТиНАО будет принято решение о дальнейшем массовом применении спецоборудования.
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