РИАМО - 6 окт. Столичные энергетики тестируют инновационные устройства, которые помогут избежать обрыва линий электроснабжения, даже если на ЛЭП упадут деревья, заявил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, первые ЛЭП с функцией самовосстановления были установлены в поселении Новофедоровское (ТиНАО) города Москвы.

«На воздушных линиях устанавливается новейшее инновационное оборудование, которое наделяет их функцией самовосстановления. Это позволит предотвратить технологические нарушения, вызванные повреждением воздушной линии и не допустить перерывов в электроснабжении потребителей», – уточнил Бирюков.

Он объяснил, что новейшее техническое оборудование помогает распределять и натягивать провод в пролетах на ЛЭП при падении высокого дерева.

«Благодаря распределению нагрузки исключается обрыв самонесущего изолированного провода и падение опор, электроэнергия продолжает поступать в дома потребителей», – сказал Бирюков.

Специалисты уже протестировали работу новых устройств. Сухое дерево срубили, и при падении на провод повреждений линии электропередач нанесено не было.

По словам заммэра, после проверки новых технологий в ТиНАО будет принято решение о дальнейшем массовом применении спецоборудования.