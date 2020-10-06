РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 окт. Обработку от вирусов и бактерий автобусов в подмосковном Подольске проводят в ежедневном режиме, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Автобусы в Подольске ежедневно обрабатывают от вирусов. Ночью начинается рабочая смена по уничтожению всех бактерий и вирусов в салонах автобусов. Такие дезинфекции начали проводить еще в марте, с самого начала пандемии. Но сейчас меры усилились», - говорится в сообщении.

Дезинфекция одного автобуса длится от получаса. Салон обрабатывают средством «МБ-5» — его используют при обработке поручней и валидаторов. А баллоны используют уже для обработки основной части салона — пола, поверхностей стен и других частей, которые загрязняются в течение дня.