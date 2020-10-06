РИАМО - 6 окт. На сайте Роспотребнадзора опубликовали информацию о том, что более 20% населения РФ сделали прививку от гриппа, сообщает Газета.ru.

«Более 30,9 миллиона россиян (21,1% населения РФ) сделали прививку от гриппа», — говорится в сообщении.

В настоящее время население продолжает заболевать ОРВИ. Причиной тому — респираторные вирусы не гриппозной этиологии.

Чаще всего заболевают взрослые и дети 7-14 лет. Совокупно эпидемические пороги немного превышены в 28 субъектах страны.

Для прохождения вакцинации против гриппа нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Терапевт или педиатр проведет осмотр и при отсутствии противопоказаний направит на прививку.​